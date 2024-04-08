Задержанные боевики, обвиняемые в нападении на Крокус Сити Холл, назвали имя куратора, который руководил их действиями. Они заявили, что это был некий Сайфулло. Таким образом, следствие все ближе подбирается к заказчику теракта, сообщил сайт «Первого канала».

Куратор назвал боевикам место нападения, а также предложил два варианта путей отхода. Он же скорее всего готовил коридор для бегства террористов на Украину.

В процессе сбора доказательной базы все яснее просматривается украинский след в нападении на «Крокус». Что в очередной раз доказывает, что Киев пытается компенсировать провал за провалом в зоне боевых действий террористическими актами и диверсиями.

Следствие также сумело вскрыть еще одну диверсионную группу, которая готовила целую серию нападений на железнодорожных вокзалах, аэропортах, нефтеперерабатывающих заводах и на других объектах, отмечают журналисты.