Федеральная налоговая служба инициировала процесс ликвидации компании «Скиллз акэдеми», которая частично принадлежит Ингеборге Дапкунайте. Оказалось, что актриса в последние годы не предоставляла налоговикам отчеты о работе «академии».

По информации тг-канала Shot, Дапкунайте владеет половиной упомянутого бизнеса. Ее бизнес-партнером является экс-супруг Дмитрий Ямпольский. Занимается компания образовательными услугами, предлагая обучение на курсах английского, скорочтения, подготовку дошколят и пр.

Налоговики обнаружили, что не видели отчетов от компании с 2020 года. На этом основании было принято решение ликвидировать «Скиллз акэдеми».

Ингеборге Дапкунайте после начала СВО уехала в Бельгию. Она неоднократно критиковала российские власти и негативно высказывалась о происходящем в России. Прибалтийская актриса назвала ошибкой, что не покинула Россию в 2014 году после присоединения Крыма. Она также признавалась, что всегда ощущала себя в России гостьей.