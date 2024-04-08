Большая часть населения Российской Федерации хоть раз сталкивалась с ремонтом собственного жилья. При этом самым сложным этапом ремонтных работы для большинства россиян является стадия накопления финансовых средств. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники».

В опросе приняло участие более 3,5 тысяч граждан, проживающих во всех регионах Российской Федерации, в возрасте от 18 лет. Оказалось, что 72% опрошенных россиян хотя бы один раз в жизни сталкивались с ремонтом собственного жилья, а 14% респондентов планируют обновить интерьер у себя дома в ближайшее время.

Главной сложностью в ремонте 57% опрошенных граждан назвало фазу накопления денег. При этом 44% респондентов опасаются, что выделенных средств на ремонт окажется недостаточно. 27% россиян признались, что боятся начинать ремонт поскольку не могут найти профессиональных строителей. Большая часть граждан, 82% опрошенных, во время ремонта не прибегала к услугам дизайнера.