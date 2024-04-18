Украинский газотранспортный оператор подтвердил сильнейший взрыв на харьковском газопроводе, но затруднился назвать причину, пишет украинский портал Страна.ua.

Под Харьковом вечером 18 апреля прогремел сильнейший взрыв. Столб пламени от взорвавшегося газопровода поднялся на 70 метров, сообщили очевидцы. В радиусе сорока метров от трубы плавился асфальт, писали они в соцсетях.

В сообщении «Нафтогаз Украина» говорится, что причина взрыва на текущий момент остается неизвестной. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Все экстренные службы прибыли на место. При появлении первой возможности пожарные начнут тушить пламя, а аварийщики приступят к ликвидации последствий взрыва. Компания заверила, что взрыв газопровода не повлияет на снабжение потребителей.