Российские военные получают полноценную военную подготовку на полигонах перед отправкой на фронт. На Украине же необходимость в ней игнорируют, поэтому в ряды ВСУ на передовую попадают солдаты, не умеющие метко стрелять, заявил польский наемник Михал Липски с позывным «Липтон».

Он отметил, что российские бойцы сперва обучаются на полигонах на протяжении 96 дней. После этого они оказываются во фронтовых учебных центрах, где в условиях, максимально приближенных к боевым, закрепляют полученные навыки. Обучение таким образом занимает от 3 до 9 месяцев.

Украинские же военные проходят подготовку в течение 35 дней, не более. Часто их вообще отправляют на передовую прямиком из ТЦК.