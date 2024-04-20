В ночь на 20 апреля ВСУ попытались организовать массированный удар беспилотными летательными аппаратами по российским регионам. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ было сбито и перехвачено 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Известно, что дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено 26 летательных аппаратов противника в небе над Белгородской областью. Также российские зенитчики перехватили 10 дронов ВСУ в небе над Брянской областью, еще 8 украинских беспилотников было сбито над Курским регионом и два БПЛА ВСУ нейтрализовано в небе над Тульской областью.