Информационное агентство IRIB прояснило ситуацию с обстрелами Ирана со стороны Израиля. Сообщается, что провинцию Исхафан, находящуюся в центре страны, пытались атаковать ударные беспилотники.

«Ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников», – отметили журналисты.

Они сообщили о взрывах над Исхафаном, а также о четкой системе ПВО сбившей все БПЛА. О пострадавших ничего известно, но в некоторых офисных зданиях выбило окна ударной волной.

Агентство Tasnim добавило, что ядерные объекты Ирана атаки не затронули, они находятся в полной безопасности.

Не исключается, что дроны должны были поразить радиолокационную станцию КСИР, однако эта цель не была достигнута.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Вади-е Рахмат и в западной части Тебриза. Там, по предварительной информации, также работала ПВО.