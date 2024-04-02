В Москве дети вышли погулять на площадку и сожгли ее дотла, сообщил телеграм-канал «112».

Произошло это в районе Ясенево. В московском главке МЧС рассказали, что 2 апреля поступил вызов на адрес Новоясеневский проспект, д. 16 к.1. Во дворе жилого дома горел детский городок, который пожарные оперативно погасили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже выяснилось, что пожар устроили сами дети, проявив неосторожность при обращении с огнем. Площадь возгорания уточняется.

Ранее на улице Озерной в Москве возник пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Озерной. Мужчина, который находился в помещении, сумел выбраться и выйти на козырек подъезда. Спасатели сняли его оттуда и ликвидировали возгорание. Кроме того, пришлось эвакуировать жителей 8 этажа, просивших о помощи.