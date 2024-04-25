Онлайн-карта украинского Минцифры показывает, что по всей стране уже второй раз за день объявлена воздушная тревога. В качестве причины мониторинговые Telegram-каналы называют взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома в Астрахани.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал подчиненных «что-то сделать» с тревогами, объявляемыми после взлета носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Все дело в том, что даже в случае учебных вылетов этих самолетов начинает звучать сирена, которая может не умолкать несколько часов подряд.

При этом приходится останавливать работу и учебу, закрывать магазины и административные учреждения.

Украинские власти пытались выполнить распоряжение Зеленского, однако они не смогли найти способ определять, исходит ли угроза удара от МиГ-31К. Ракета «Кинжал», выпущенная этим самолетом, может в считанные минуты долететь до самых отдаленных регионов, поэтому было решено оставить все как есть. Каждый взлет истребителя сопровождается включением сирен.