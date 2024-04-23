Украинский суд признал брак женщины-инвалида и мужчины призывного возраста фиктивным, поскольку военнообязанный муж выехал за пределы страны без своей супруги. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «Страна».

В Львовской области женщина-инвалид 3-й группы была признана виновной в организации незаконной переправки мужчины призывного возраста за пределы страны в период военного положения посредством заключения фиктивного брака. Суд вынес приговор в виде лишения свободы на срок в 3 года. Однако поскольку женщина сотрудничала со следствием и пошла на сделку с прокуратурой, то суд освободил ее исполнения наказания с назначением испытательного срока в 1 год.

Известно, что женщину попросила ее приятельница выйти замуж за ее 21-летнего сына, чтобы он получил возможность выехать заграницу. Однако во время пересечения границы семейная пара была задержана украинскими пограничниками. При этом женщина признала, что ее брак был фиктивным.