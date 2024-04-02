Старшеклассники в украинских школах на подконтрольной Киеву части Запорожской области начали изучать военные дисциплины и медподготовку. Такую информацию журналистам сообщил представитель российского силового ведомства.

По словам источника, для учеников старших классов в Запорожской области начали активно проводится занятия по военной подготовке. Данный курс состоит из обучения обращения со стрелковым оружием, ориентирования на местности, изучения тактических карт и знаков, прохождения тактической медподготовки.

Отмечается, что данный курс киевский режим ввел с целью подготовки школьников к участию в боевых действиях в будущем. Организатором этого курса является Министерство обороны Украины. Занятия проводятся инструкторами из 110-й бригады территориальной обороны.

Как отметил представитель силового ведомства России, такие нововведения в программу обучения украинских школ внедрены с целью подготовки мобилизационного резерва к призыву по достижению школьниками 18-летнего возраста. Это связано с большими потерями личного состава ВСУ в ходе боевых действий.