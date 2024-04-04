Один из украинских подписчиков Телеграм-канала Fighterbomber раскрыл технические подробности работы украинской акустической системы для отслеживания направления полета российских ударных беспилотников «Герань-2».

По объектам украинской армии в глубоком тылу практически ежедневно наносится от 40 до 50 ударов российскими беспилотниками «Герань-2». Поэтому командование ВСУ разработало специальную акустическую систему фиксирования полета российских дронов. Акустический метод фиксации полета беспилотников был выбран из-за характерной особенности работы двигателя «Гераней», получивших прозвище «мопеды» из-за характерного выхлопа.

О работе украинской системы фиксации полета российских БПЛА недавно рассказал командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. По его словам, обширная сеть аудио разведки на Украине состоит примерно из 8 тысяч мобильных телефонов, установленных на вышках. Информация, фиксируемая микрофонами телефонов, передается в командный центр для анализа и построения маршрута воздушных целей.

По словам украинского подписчика российского Телеграм-канал, каждая точка акустической системы состоит из мобильного телефона, подключенного к мощному аккумулятору, и нескольких направленных микрофонов. Технические устройства помещают в неприглядные ящики, напоминающие внешне скворечники. В телефонах установлены Сим-карты украинского оператора мобильной связи «Киевстар» с безлимитным доступом к Интернету.