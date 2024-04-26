Украинские СМИ отмечают наращивание Россией ударов по железнодорожной инфраструктуре страны. Только за сутки было проведено три атаки по важным объектам в разных регионах.

В Харьковской области мощным ударом был поражен вокзал города Балаклеи. Эта станция является важным узлом, соединяющим Харьков с Донбассом, через него осуществлялись поставки оружия и боеприпасов на территорию ДНР.

В городе Смела Черкасской области 25 апреля под удар попали сразу два объекта железнодорожной инфраструктуры, а в Днепропетровске поражено локомотивное депо.

Кроме того, на станции Синельниково был уничтожен военный эшелон ВСУ, который вез боеприпасы и вооружение на передовую.

Ранее о поражении железнодорожной инфраструктуры заявляли и власти Одесской области. Такие атаки уничтожают логистику противника, что обеспечивает ВС РФ дополнительные преимущества.