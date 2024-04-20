В Винницкой области на Украине минувшей ночью неизвестные открыли огонь против сотрудников полиции. Такую информацию сообщила пресс-служба украинской полиции Винницкой области в социальных сетях.

Отмечается, что в районе 2 часов ночи в Гайсинском районе полицейские остановили автомобиль с целью проверки. В нем находилось двое мужчин в военной форме. Они начали стрелять в полицейских из огнестрельного оружия. В результате 20-летний сотрудник полиции погиб, а его напарник получил ранения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут спецоперацию по поимке преступников. По имеющимся данным, они причастны к еще одному преступлению. Сообщается, что их личности уже установлены – их автомобиль и лица были зафиксированы видеокамерами, установленными на автозаправке.

Представители Нацполиции Украины уже сделали заявление по данному поводу. Они сообщили, что личности стрелявших уже установлены, однако не указывали, что они были в военной форме.