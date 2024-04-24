На Поклонную гору в Москве доставили извлеченный из-под земли украинский БТР «Азовец». Когда-то боевики националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) называли его «чудо-оружием», но потом закопали подальше с глаз.

Сборка осуществлялась непосредственно на тренировочной базе националистического формирования. БТР называли высокотехнологической боевой платформой для городских сражений, расхваливали на все лады его «непробиваемую защиту». Но собранный за 5 миллионов долларов единственный броневик в серию так и не поступил.

Проверка показала, что все заявления являются ложью, а единственной «высокой технологией» оказалась установка камер от домофона на БТР. Правоохранители Украины возбудили дело и изъяли «Азовец», но позже его похитили те же боевики.

Помимо украинского БТР, на Поклонной горе в Москве уже появились американский M-113 и немецкая боевая машина пехоты «Мардер», взятые в бою в качестве трофеев.