На рынок Сингапура поступило лабораторное мясо из Австралии

Парфе, приготовленное из клеточного белка японских перепелов, стало первым мясом, выращенным в австралийской лаборатории и вышедшем на мировой рынок. Источник: ABC News.

В марте 2024 года регулятор пищевых продуктов Сингапура одобрил потребительскую продажу перепелиного фуа-гра от компании Vow, что сделало его вторым мясным продуктом, выращенным из клеточных культур, который стал доступен в ресторанах островного города-государства.

Сингапур стал первой страной в мире, официально одобрившей лабораторно культивируемое мясо в декабре 2020-го, а Соединенные Штаты в прошлом году стали вторым таким государством.

Компания Vow получила предварительное разрешение регулятора пищевых продуктов Австралийского Союза на поставку в Сингапур своих мясных продуктов на клеточной основе. Окончательное решение чиновников ожидается к концу 2024 года.

Премиальный продукт

Гендиректор Vow Джордж Пеппу заявил, что их продукция пользуется спросом в роскошных ресторанах Сингапура.

«Считайте, что это один из самых дорогих видов животного белка, который только можно найти», – отметил он.

«Я не могу назвать точные цифры – это немного коммерчески конфиденциально – однако это один из самых дорогих белков, которые можно уже сейчас найти у любого дистрибьютора в Сингапуре».

Райан Клифт, владелец сингапурского клуба «Tippling», описал парфе из лабораторного мяса, продаваемое под торговой маркой «Forged», как насыщенное, сладкое, нежное и с «идеальной» текстурой.

Пеппу сообщил, что его компания планирует продолжить уделять внимание новым видам культивируемого мяса, доступ к которым затруднен. «Нет смысла пытаться копировать говядину, курицу или свинину. Это была бы глупая затея», – пояснил он.

«Я сам люблю есть мясо, и меня ни в коем случае нельзя обмануть, не говоря уже о том, будто мы собираемся обманывать кого-то еще, заставив его ожидать, что на тарелке ему подадут какую-то новую версию все того же продукта».

«Поэтому давайте будем использовать эту новую технологию, чтобы предложить людям что-то, отличающееся от того, что они уже потребляют».

Новые пищевые границы

В декабре 2023-го Vow прошла первый этап процесса утверждения безопасности пищевых продуктов в Австралии.

Управление пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) установило, что лабораторный продукт из перепелиных клеток безопасен для употребления в пищу и не представляет риска для здоровья или питания. Австралийский регулятор заявил, что продукт Vow генетически стабилен и имеет «очень низкие» риски, связанные с бактериями.

В FSANZ предложили использовать в маркировке культивируемого мяса термин «выращенные в клеточной культуре», и этот шаг был поддержан отраслью. В Австралии и Новой Зеландии в настоящий момент действуют четыре компании по производству лабораторного мяса.

Главный операционный менеджер Vow Эллен Динсмур сообщила, что Сингапур является «очевидным выбором» для запуска продуктов компании.

«Мы понимали, что хотим в первую очередь вывести нашу продукцию на сингапурский рынок не только из-за всемирно известной кулинарной аудитории, но также из-за четких механизмов регулирования и простоты ведения бизнеса в этом государстве», – пояснила она.

Динсмур добавила, что Vow производит более 100 килограммов культивируемых мясных клеток ежемесячно и планирует «нарастить» производство.