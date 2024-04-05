На российском рынке труда среди молодых сотрудников появился новый тренд – если они чем-то недовольны, то могут без предупреждения оставить свое рабочее место и уйти без предупреждения. Как рассказывают работодатели, столкнувшиеся с подобным поведением молодых специалистов, их не пугают даже штрафы. Это явление уже получило название «гостинг».

Многие представители рынка труда всерьез озабочены поведением молодых кадров. В качестве примера приводятся случаи, когда новый сотрудник в первый же рабочий день уходил на обеденный перерыв и не возвращался, даже не объяснив причину своего ухода.

Работодатели рассказывают различного рода ситуации, с которыми сталкиваются в процессе трудоустройства молодых кадров. Бывают случаи, когда человек должен приехать на собеседование, но в итоге не делает это и даже не сообщает о том, что передумал. А все звонки из компании работодателя игнорируются. Другие принимали предложение о работе, но затем не выходили в обговоренный день и время.

Еще несколько назад, если работник был чем-то недоволен, то он жаловался начальству, в худшем случае писал заявление на увольнение. Теперь же сотрудники просто уходят со своего рабочего места и не возвращаются.