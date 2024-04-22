Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева о военном оборудовании на телевышке в областном центре.

Он пояснил, что там находилась координационная аппаратура украинской ПВО, которая давала возможность отслеживать полеты беспилотников и самолетов ВКС РФ. Однако ее обнаружили и сразу же уничтожили.

Размещение обзорных РЛС на высотных объектах – это распространенная практика, пояснил Леонков. У ВСУ явно недостаточно радиолокационных станций дальнего действия, поэтому они пошли на более простые меры. Чем выше размещается РЛС, тем дальше она может заглянуть.

«Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – добавил аналитик.

Он также рассказал, что особенности конструкции телебашни существенно усложняли ее уничтожение. Именно поэтому ВСУ использовали объект для размещения оборудования. Но ювелирный удар ВС РФ все же спровоцировал обрушение вышки.