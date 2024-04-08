Актриса Зендея, исполнившая главную роль в спортивной драме «Претенденты», выбрала для посещения премьерного показа картины в Италии необычный наряд. Он состоял из платья с юбкой-плиссе как у теннисисток и необычных туфель, в каблуках которых застряли теннисные мячи.

27-летняя Зендея позировала репортерам в наряде, который подобрал для нее стилист Лоу Роуч. Она надела серебристое платье с V-образным глубоким декольте и юбкой-плиссе. Дополнили платье крошечные украшение и оригинальные туфли. Именно они привлекли внимание репортеров.

Известно, что туфли созданы в единственном экземпляре испанским брендом Loewe. Белоснежные туфли-лодочки на высокой шпильке дополнены тематическими элементами в виде ярко-салатовых теннисных шариков. Они словно «проткнуты» шпильками.