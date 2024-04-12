На Дарью Богданову, которая является правнучкой легендарного советского летчика Валерия Чкалова, открыто уголовное дело. Девушка больше 10 лет живет в Бельгии и открыто поддерживает киевский режим. Российское МВД планирует объявить ее в международный розыск, пишет ТАСС.

Ранее Богданова собирала деньги для ВСУ, негативно высказывалась в адрес ВС РФ, а в одном из интервью даже призвала «нанести по Москве ядерный удар». Сама Богданова отрицает призывы к ядерному удару.

Причиной открытия уголовного дела стали публичные призывы Богдановой к терроризму и его оправдание (стать 205.2 часть 2 УК РФ). Она пожелала москвичам «услышать воздушную тревогу». Это, по ее словам, «нормализует процесс в головах». Правнучка Чкалова также призывала «долбануть дроном по Лубянке», считая, что рано или поздно должен был найтись человек, высказавший подобное предложение.

Богдановой грозит штраф до миллиона рублей или тюремной заключение на срок до 7 лет, уточняет агентство.