В Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко появились фотографии с места прилета российской ракеты по войсковой части в Одессе. Напомним, располагается она рядом с Горбатым мостом.

На снимках отчетливо видны остовы уничтоженной бронетехники, что подтверждает успешное поражение цели.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в воинской части ремонтировали бронетранспортеры, БМП, военные грузовики, а также зенитно-ракетные комплексы и средства РЭБ. В результате удара Киев лишился не только военной техники, но еще и ремонтной базы.

Кроме того, взрыв повредил линию электропередач, из-за чего часть города осталась без света. Однако уже вечером в среду местные власти сообщили о восстановлении ЛЭП.