Атака украинских беспилотников привела к вынужденной приостановке работы нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.

По его словам, примерно 10 беспилотных летательных аппаратов ВС Украины атаковали территорию предприятия в районе 03:30 утра 27-го апреля. В результате атаки на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание, однако работа НПЗ временно приостановлена.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о подавлении средствами РЭБ и системами ПВО 10-и украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах края, которые пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод и другие инфраструктурные объекты. В результате атаки на территории НПЗ повреждения получила ректификационная колонна. Пострадавших от атаки украинских беспилотников нет.