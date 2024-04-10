На американских кладбищах от Калифорнии до Виргинии появляется все больше могил «солдат удачи», ликвидированных в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден опровергает даже возможность появления на Украине американских солдат, они все же едут туда в качестве наемников. Регулярно появляются сообщения о гибели американцев, считавших, что конфликт с Россией станет для них легкой прогулкой, пишут СМИ в Соединенных Штатах.

Авторы публикации рассказали о Грейди Курпаси – бывшем морпехе, который в 50 лет решил тряхнуть стариной и отправиться в «Интернациональный легион» ВСУ. Уже в апреле 2022 года он был ликвидирован. Однако наемник почти два года числился в списках погибших без вести, поэтому предать останки земле удалось только в марте 2024 года.