В Ледовом дворце города Череповец 18-го мая пройдет Международный фестиваль боевых искусств в честь 30-летия череповецкого Центра боевых искусств. Об этом сообщает Официальный сайт Череповца.

В рамках фестиваля выступит более 500 мастеров боевых искусств из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Воронежа, Иванова и Казани. Также своими навыками посетителей фестиваля будут удивлять мастера Центра боевых искусств Череповца.

«Приедут мастера высокого уровня. Покажут свои навыки, натренированность благодаря практикам жесткого цигуна, который нарабатывает феноменальные качества организма», – рассказал директор Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

По его словам, зрители смогут увидеть мастеров, овладевших навыком «алмазной рубашки», когда голое тело человека пытаются проткнуть острыми предметами. Кроме монахов Шаолиня на фестивале будут спортсмены и других стилей единоборств.