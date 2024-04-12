Один из мощных взрывов, прогремевших в Кривом Роге в ночь на 12 апреля, спровоцировал сильнейший пожар на объекте энергетической инфраструктуры, рассказало киевское издание «Зеркало недели».

Экстренные службы, выехавшие на место, сумели ликвидировать возгорание. Степень ущерба для энергообъекта выясняется. Пострадавших в результате взрыва нет.

Кроме того, ночью были нанесены удары по энергетической инфраструктуре Украины в других регионах. Так, сильные звучали на территории Хмельницкой области.

Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях. О взрывах в этих регионах ничего не известно.

11 апреля ВС РФ ударом новейшей ракеты Х-69 поразили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Власти столичного региона сообщили, что она полностью уничтожена без возможности восстановления.