В США впервые был проведен учебный воздушный бой между двумя истребителями, одним из которых управлял пилот-человек, а вторым – искусственный интеллект. Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA TV.

Программа по эволюции воздушного боя (ACE – air combat evolution), в рамках которого искусственный интеллект обучали управлять боевым самолетом, стартовала еще в 2019 году. Данная программа является частью глобального проекта Минобороны США под названием «Мозаичная война». Проект предполагает использование пилотов-человеков в качестве стратегов, управляющих беспилотными летательными аппаратами в небе во время выполнения боевых задач.

Первый бой между ИИ и человеком состоялся в 2021 году на симуляторе. Тогда машина смогла выиграть практически все воздушные бои с опытным летчиком ВВС США. Однако в сентябре 2023 года пилоту-ИИ доверили управлять учебным самолетом X-62A VISTA, которому в небе противостоял пилот-человек, управляющий истребителем F-16. Итоги боя не разглашаются, однако командование подчеркнуло, что ИИ зарекомендовал себя с наилучшей стороны.