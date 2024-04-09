Россия существенно увеличила объем производства ракет для оперативно-тактических комплексов «Искандер». Это позволило ей гораздо шире использовать эти боезаряды, сообщило американское издание Military Watch.

ВС РФ теперь могут свободно наносить двойные удары, что значительно увеличивает число потерь в рядах ВСУ, а также атаковать тыловые объекты в различных регионах в зоне досягаемости «Искандеров».

Также авторы публикации сообщили, что российская оборонная промышленность увеличила производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» в пять раз, что тоже сказывается на ситуации на Украине.

Увеличение объема производства ракет российским ВПК признала и Украина, которая с первых дней СВО заявляла, что боезаряды вот-вот закончатся. Также в Киеве заявили, что РФ производит все больше дронов-камикадзе «Герань-2».