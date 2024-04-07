Россия увеличила свое превосходство в огневой мощи перед ВСУ за счет использования объемно-детонирующих авиабомб ОДАБ-500. Об этом сообщили эксперты американского журнала Military Watch, передает РИА Новости.

Авторы публикации так прокомментировали видеозапись с ударом этими бомбами по позициям ВСУ, опубликованную 5 апреля российским военным ведомством.

На кадрах запечатлена атака на ВСУ истребителем-бомбардировщиком Су-34 с применением ОДАБ-500. Эксперты отметили, что эти авиабомбы эффективно дополнили российскую артиллерию, которая беспрерывно наносит удары по украинским позициям и в разы увеличили преимущество ВС РФ.

Напомним, ОДАБ-500 представляют собой термобарические боеприпасы, которые способны уничтожать противника, прячущегося в окопах, блиндажах, зданиях и других укрытиях.