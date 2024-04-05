Музыкант из Благовещенска Диана Вернич записала песню о поездках в Китай. В строчках песни говорится о том, что лучше всего пока отложить путешествия до тех пор, пока не будет запущена летняя навигация.

Отметим, что с 3 апреля перевозка пассажиров между Благовещенском (Россия) и Хэйхэ (Китай) будет осуществляться через Амур на судах с воздушными подушками, именуемыми «пумами». Этот способ перевозок будет доступен до 1 мая.

По словам автора композиции, она решила актуальные новости наложить на музыку. Поэтому получившаяся песня является полной импровизацией. Этот видеоролик был снят в домашних условиях всего за 15 минут.

«Знаете, мне понравилось петь новости. Возможно, амурчане-аудиалы так лучше запомнят необходимую информацию», – рассказала Диана.

В итоге певица-импровизатор решила ежедневно пропевать новости под музыку.

«Просто подумала, что можно петь новости. Это интересно», – поделилась музыкант.

Диана Вернич имеет три музыкальных образования, но главным ее талантом является то, что девушка может сочинять музыку и текст прямо на ходу.