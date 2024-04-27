Известная актриса Агата Муцениеце выиграла судебную тяжбу со своим бывшим мужем актером Павлом Прилучным. Судебный иск касался выплаты алиментов двум детям актера, рожденным в браке с актрисой. По решению суда, Прилучный теперь будет выплачивать алименты на своих детей. Об этом Муцениеце сообщила на своей страничке в популярной социальной сети.

По словам артистки, суд завершился «красивой победой» над бывшим мужем.

«Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям», – написала звезда «Закрытой школы».

Агата также отметила, что многие российские мужчины привыкли после развода с супругой скидывать все заботы о детях, и моральные, и финансовые, на женские плечи. Актриса призвала женщин не бояться бороться за свои права и права своих детей.

Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным на протяжении девяти лет. У пары родилось двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году Муцениеце подала на развод с Прилучным, обвинив его в домашнем насилии.