В эфире YouTube-шоу FAMETIME TV Никита Кологривый подтвердил информацию, что у него с Агатой Муциниеце был роман в период совместной работы над фильмом «Я – Медведь». Однако артист подчеркнул, что их романтические отношения были краткосрочными.

Агата Муцениеце появилась на премьере фильма «Воздух». На вопрос журналистов о недавнем интервью Никиты Кологривого, актриса отметила, что еще не видела его, но позже обязательно посмотрит.

На вопрос корреспондента, как она относится к тому, что Никита рассекретил их былые отношения, Агата не стала отвечать, а лишь передала актеру привет.

«Я просто передаю Никите привет», – заявила Муцениеце.

В Сети давно ходили слухи о вероятном романе между Муцениеце и Кологривым. Многие утверждали, что именно измена Никикиты с Агатой стала причиной расставания с супругой. Однако инсайдеры сообщают, что Муцениеце считала, что Кологривый в разводе, а когда узнала об обратном, то разорвала с ним связь.

Ранее сообщалось, что супруга Кологривого Александра Питиримова заявила, что ни Агата, ни любая другая женщина не стали причиной разлада их семейной жизни.