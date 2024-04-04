Главред издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) в зоне проведения специальной военной операции «мутировали» и превратились в универсальное оружие. Теперь они успешно громят самые различные цели.

Изначально разработанные как вооружение против танков, ПТРК сейчас применяются для уничтожения опорных пунктов противника и фортификационных сооружений, из них бьют по скоплениям живой силы, вышкам связи и иным целям. Фактически, они универсальный и на своей предельной дальности могут поражать любые объекты.

Многие операторы противотанковых ракетных комплексов гораздо реже атаковали танки, чем другие цели противника, но это лишь доказывает эффективность вооружения, рассказал РИА Новости военный эксперт.