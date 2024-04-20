Вашингтон может ввести подразделения американской армии на территорию Украины, если ВСУ будут разгромлены на фронте российскими силами. Об этом в эфире американского телеканала MSNBC заявил экс-подполковник армии США Александр Виндман.

По его словам, необходимо в кратчайшие сроки принять закон о новом пакете военной и финансовой помощи Киеву, чтобы не допустить разгрома украинской армии на фронте. В противном случае американской армии придется зайти на территорию Украины, чтобы сдержать продвижение российских сил вглубь страны.

«Мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине», – заявил в эфире американского телеканала Виндман.

Отставкой подполковник ВС США подчеркнул, что российская армия в настоящий момент успешно продвигается вперед сразу на нескольких направлениях. Поэтому затягивание с отправкой военной помощи Киеву может привести к краху Вооруженных сил Украины и обвалу всей линии фронта.