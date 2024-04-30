Трещины и сколы на лобовом стекле – одно из наиболее распространенных повреждений автомобиля. Владелец транспортного средства часто не торопится обращаться в автосервис с целью замены поврежденного элемента, так как услуга относительно дорогая. Но эксплуатация автомобиля с трещинами на лобовом стекле часто приводит к неблагоприятным последствиям.

Можно ли ездить с разбитым лобовым стеклом?

Если скол или трещина образовались в углу стекла, обладают миниатюрными размерами и не создает препятствий водителю в процессе управления транспортным средством, можно продолжать эксплуатировать автомобиль в привычном режиме и не остерегаться штрафов.

Категорически запрещено ездить на машине, если на лобовом стекле имеются повреждения:

Со стороны пассажирского сиденья и они в поле видимости водителя. На стекле со стороны водителя. При этом они попадают в зону работы стеклоочистителей (дворников).

В таких случаях, особенно когда повреждения существенных размеров, ухудшается обзор. Соответственно, водитель может не справиться с управлением из-за плохой видимости и спровоцировать ДТП.

Законодательное урегулирование вопроса

На территории Российской Федерации установлен и действует прямой запрет на управление транспортным средством с разбитым лобовым стеклом. Он четко прописан в пункте 4.72 технического регламента 51709 2001.

Если автомобиль остановит инспектор и обнаружит на лобовом стекле повреждения, водителю транспортного средства будет выписан штраф на основании ст. 12.5 КоАП. Сумма взыскания на сегодняшний день составляет 500 рублей. На размер штрафа не влияет количество сколов или других дефектов, присутствующих на ветровом стекле.

Но водителю следует знать, что есть возможность избежать штрафных санкций. Для этого нужно попытаться убедить инспектора в том, что повреждения носят незначительный характер и не ухудшают обзор во время движения ТС. Также все зависит от конкретного случая. Иногда сотрудники ГИБДД ограничиваются лишь устным предупреждением. А в другой раз намеренно останавливают автомобиль, когда замечают трещины.

Если же штраф все-таки был выписан даже за незначительное повреждение, его можно попытаться оспорить в судебном порядке. Хотя такая практика непопулярна, потому что судебные издержки существенно превышают сумму самого взыскания.

Прохождение техосмотра с разбитым стеклом

Несмотря на отмену обязательного ТО, существенные повреждения лобового стекла способны стать серьезным препятствием для получения диагностической карты. Но здесь тоже есть свои нюансы.

Претензии к водителю появятся только в том случае, если при осмотре будут выявлены существенные трещины в зоне работы дворников. Также диагностическую карту не выдадут, когда трещины выходят за границы уплотнителя. Как неисправность проверяющий может зафиксировать сколы, при которых на стекле присутствуют сквозные отверстия. В таких случаях техническое обслуживание пройти не получится. Но при этом владелец автомобиля сможет продолжать пользоваться им.

Следует помнить, что значительные дефекты нередко становятся причиной серьезных аварий. Чтобы не попасть в ДТП, следует своевременно заменять лобовое стекло на новое. Также рекомендуется устранять дефекты путем профессионального ремонта, поскольку со временем даже небольшая трещинка превращается в существенное повреждение.