ВС Украины активно используют транспортную инфраструктуру для снабжения своей группировки сил на фронте. Однако ВКС РФ начали наносить удары высокоточным оружием по мостам, которые используют ВСУ, сразу на всех участках фронта. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

В Телеграм-канале военного блогера Кирилла Федорова были опубликованы кадры с прямым попаданием российской ракеты в конструкцию моста, который ВСУ использовали для снабжения своих подразделений на линии фронта. Украинская переправа была уничтожена пилотом российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. Солдаты ВСУ пытались прикрыть мост от ракетного удара дымовой завесой, однако это не помогло.

«Уничтожение мостов… продолжается! Уже несколько дней подряд мы имеем возможность наблюдать ликвидацию многих мостов противника на абсолютно разных участках фронта», – написал блогер Федеров.

Ранее в населенном пункте Гуляйполе, расположенном в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, военнослужащие 11-й армии ВВС и ПВО уничтожили автомобильный мост. Теперь для снабжения украинской группировки войск на Запорожском направлении ВСУ вынуждены использовать альтернативные пути снабжения.