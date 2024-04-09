Появляются первые подробности удара ВС РФ по Часову Яру 8 апреля. «Российская газета» сообщает, что число погибших боевиков ВСУ составляет трехзначное число.

Напомним, удар был нанесен планирующими бомбами, после чего в сторону Барвенково и Славянска отправилась целая колонна машин «Скорой помощи». Они сопровождались военными и гражданскими авто.

Эксперты отметили, что такое движение указывает на большое количество раненых и погибших. Теперь появилась более точная информация.

Ранее планирующие бомбы ВКС РФ уничтожили позиции 93-й бригады ВСУ и элитного украинского спецназа. Для этого применялись авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции.