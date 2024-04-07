Российский корабль, который находился на боевом дежурстве, перехватил крылатую ракету Storm Shadow британского производства. Впервые для этой цели использовался морской ЗРПК «Панцирь-М», рассказал телеканалу «Звезда Плюс» гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

Госкорпорация «Ростех», в состав которой входят и «Высокоточные комплексы» ранее сообщала о создании ЗРПК «Панцирь-МЕ». Это модификация зенитно-ракетно-пушечной системы «Панцирь-С», которую приспособили для эффективного использования на кораблях ВМФ России.

«Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса «Панцирь-М» против крылатой ракеты Storm Shadow», — заявил Олег Рязанцев.

Он отметил также, что морские ЗРПК могут устанавливаться на все виды кораблей, которые построены как в России, так и в других странах.