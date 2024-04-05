Во время проливного дождя и сильной грозы один из разрядов молнии угодил прямо в факел статуи Свободы в Нью-Йорке. Фотограф Дэн Мартленд успел запечатлеть данный момент на снимке 3-го апреля 2024 года. Фотография была опубликована изданием New York Post.

Автор материала отмечает, что в течение года молния попадает в статую Свободы в Нью-Йорке много раз, однако это не наносит монументу повреждений поскольку он очень хорошо заземлен. Система заземления статуи состоит из четырех мощных кабелей, уходящих в грунт. Поэтому люди, находящиеся внутри статуи во время грозы, не могут пострадать от удара молнии.

В среду, 3-го апреля, в Нью-Йорке прошел мощный ливень с грозой и одна из молний попала в верхнюю часть статуи Свободы. На опубликованном снимке можно увидеть, как электрический разряд розового оттенка попал в кончик факела. В результате непогоды тысячи жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута остались без электричества, поскольку линии электропередачи были повреждены поваленными ветром деревьями.