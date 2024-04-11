Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена) откровенные фотографии в прозрачной юбке.

На опубликованных снимках популярная модель появилась на публике в прозрачной юбке. Свой образ Эмили Ратаковски решила дополнить топом-бандо черного цвета, надетым поверх спортивного бюстгалтера белого цвета, и легким белым кардиганом. Также модель была в черных кожаных сапогах, солнцезащитных очках, золотых серьгах и черной кожаной сумкой. В таком наряде модель выгуливала собаку.

Напомним, что после расставания со своим мужем Себастьяном Беаром-Маклардом Эмили Ратаковски уже была замечена в компании с Брэдом Питтом и Гарри Стайлсом. В настоящий момент Ратаковски воспитывает своего трехлетнего сына Сильвестра «Слай» Апполона, рассуждая в социальных сетях о значении материнства.