Мобильный комплекс РЭБ «Волнорез» на протяжении всей ночи успешно отражал атаки украинских FPV-дронов на тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-разработчика.

Он пояснил, что «Солнцепек» бойцы были вынуждены оставить в поле из-за поломки. На ТОС был установлен мобильный комплекс «Волнорез», который справился с отражением атак вражеских беспилотников. За 6 часов, которые огнеметная система простояла на открытой местности. По ней запустили более 5 дронов, но ни один из них не достиг цели.

Позже ТОС была эвакуирована и сейчас успешно используется для ударов по врагу.

«Волнорез» имеет конусообразную форму и легко устанавливается на любые машины, включая как военную технику, так и гражданские авто. Его вес всего 13 кг. В систему прописываются частоты для подавления дронов, причем учитывается местонахождение комплекса на данный момент времени. Это позволяет успешно отражать атаки.