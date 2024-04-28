Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции. Пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Телеграм-канале сообщает об освобождении населенного пункта Новобахмутовка.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Респеублики», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения штурмовиков ВС РФ нанесли огневое поражение в ходе ожесточенных боев в окрестностях населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики украинским военнослужащим из состава 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ.

Также в районе населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ отразили 10 контратак украинских штурмовиков из состава 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВС Украины.