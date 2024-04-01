Российские военнослужащие захватили произведенную в Германии боевую машину пехоты Marder ВС Украины во время освобождения Авдеевки. Трофейная бронемашина была отремонтирована российскими бойцами. Соответствующие кадры с ходовыми тестами БМП Marder были опубликованы в Телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам военнослужащего ремонтного батальона группировки «Центр», тестовые испытания показали, что проходимость немецкой бронемашины в грязи оставляет желать лучшего из-за внушительных габаритов и высоко веса БМП.

«За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая, в бою, я думаю, в наших условиях ей было достаточно тяжело», – заявил российский военнослужащий.

Трофейная техника была эвакуирована с поля боя военнослужащими ремонтного подразделения группировки войск «Центр» в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка местности, на которой была обнаружена поврежденная техника, чтобы не подвергать жизнь российских военнослужащих опасности. После российские бойцы эвакуировали БМП Marder и отремонтировали ее в тылу.