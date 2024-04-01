1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. Минобороны РФ заверило, что срочники ни в каком статусе не окажутся в зоне проведения спецоперации.

В Минобороны РФ призвали не связывать весенний призыв и проведение СВО. Призывная кампания проходит дважды в год согласно плану и в сроки, которые регламентированы российским законодательством.

Из президентского приказа от 31.03.2024 следует, что в весенний призыв будет набрано 150 тысяч срочников. Участие призывников в СВО не предполагается ни в каком статусе. Их не направят ни на спецоперации, ни в новые регионы РФ – ЛДНР, Херсонщину, Запорожье, пояснили в МО РФ.

Призывники будут служить в воинских частях на территории РФ. Большинство срочников сначала отбудет в учебки воинских частей. Там они пройдут обучение и подготовку, обретут военную специальность. Все призывники закончат службу в установленные сроки, подчеркивает ведомство.