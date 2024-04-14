Средствами противовоздушной обороны ВС РФ было уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своем официальном Телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины организовали очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными средствами противовоздушной обороны ВС РФ было перехвачено 10 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем около 07:00 по московскому времени 14 апреля.

При этом в 06:30 по московскому времени над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны ВС РФ было перехвачено еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Еще два беспилотника ВС Украины были сбиты российскими зенитчиками в небе над Курской областью около 23:00 по московскому времени 13 апреля.