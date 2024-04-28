В ночь на 28 апреля средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ в небе над четырьмя российскими регионами было перехвачено и нейтрализовано 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – передает в своем сообщении Минобороны Российской Федерации.

В небе над территорией Брянской области было уничтожено девять украинских беспилотника самолетного типа средствами противовоздушной обороны. Еще три украинских ударных дрона было перехвачено в небе над Курской областью, два беспилотника ликвидировано над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужского региона.