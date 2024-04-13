Фронтовая авиация Вооруженных сил России уничтожила укрепленные опорные пункты украинской армии на Авдеевском направлении неуправляемыми авиационными ракетами. Соответствующие кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пилоты Су-25 ВКС РФ готовятся к боевому вылету в зону проведения специальной военной операции. Также в ролике был показан момент нанесения удара и кадры объективного контроля поражения цели. Удар был нанесен по заранее выявленным разведкой ВС РФ целям.

Пара штурмовиков Су-25 отработала по опорным пунктам противника неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм. Данный вид авиационных боеприпасов предназначен для поражения особо укрепленных позиций, построенных из бетонных плит. На борту каждого штурмовика было по 10 ракет С-13 «Тулумбас».