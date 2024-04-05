В Министерстве обороны РФ сообщили, что на Авдеевском направлении российской армии удалось освободить от контроля ВСУ населенный пункт Водяное. Отмечается, что бойцы Вооруженных сил России смогли также занять на вышеуказанном направлении более выгодные рубежи.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Вoдяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее советник Дениса Пушилина, главы Донецкой Народной Республики, Ян Гагин сообщал, что ВСУ с каждым днем теряют все больше своих укрепленных позиций на Авдеевском направлении. По его словам, так как в планы украинского командования не входил выход ВСУ из Авдеевки, то и запасные линии обороны для украинских бойцов не были подготовлены. Поэтому украинские солдаты отступают в открытое поле.