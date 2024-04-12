Министерство обороны России сообщило об уничтожении пяти вражеских беспилотников над Белгородской областью. По информации оборонного ведомства, российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать регион с помощью дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – заявили в ведомстве.

Попытку противника осуществить террористический акт российские средства ПВО пресекли 12 апреля около 10:00 по московскому времени. Отмечается, что вражеские дроны были сбиты еще на подлете к региону.

Кроме того в пресс-службе МО РФ сообщили, что ночью 12 апреля со стороны Украины было выпущено пять беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны РФ.

Ранее сообщалось, что в трех российских регионах 12 апреля был объявлен сигнал воздушной опасности. В Белгородской, Курской и Воронежской области власти объявили сигнал опасности с воздуха.