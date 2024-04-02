Атаковавшие Республику Татарстан беспилотники не могли быть запущены с территории Казахстана. Об этом заявили в Минобороны страны.

Все дело в том, что в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что беспилотники прилетели в Елабугу и Нижнекамск с казахской территории. В министерстве гневно опровергли эти заявления и отметили, что они могут нанести ущерб репутации Казахстана.

«Попытки дискредитировать Республику Казахстан через распространение ложной информации, в том числе через Telegram-каналы, несут явный характер провокации. Просим граждан и СМИ не поддаваться на провокации и исключительно доверять официальным источникам информации», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Напомним, 2 апреля три украинских беспилотника ударили по Елабуге и нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. На данный момент известно о 12 пострадавших – все они студенты «Алабуга политех».