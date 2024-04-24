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Британские медики предупредили, что организм может сигнализировать о сахарном диабете нетипичными симптомами. Например, молочницей.

При повышенном содержании сахара в крови характерными симптомами являются частое мочеиспускание. С его помощью организм пытается вести лишний сахар. Одновременно диабетик постоянно испытывает жажду, при этом выпитое ее не утоляет.

Однако организм может заявлять о диабете нетипичными сигналами. Одним из таких нехарактерных симптомов является молочница, заявили британские медики из Национальной службы здравоохранения. При этом инфекция, которая сопровождается сильным зудом в области половых органов, может появиться как у женщин, так и у мужчин.

Другими нетипичными симптомами сахарного диабета второго типа является снижение веса и ослабление мышц, быстрая утомляемость, ухудшение зрения. А если учитывать, что диабет часто протекает без симптомов, то следует регулярно проходить обследования.